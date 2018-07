Jorge Salazar, el asesino del "Caso Ninja", ve reducida su condena

Jorge Salazar, venezolano de 35 años, fue el autor del asesinato de Itziar Hidalgo en pleno Paseo de Extremadura de Madrid. Jorge le apuñaló varias veces cuando ella intentaba huir desesperadamente. Se trata del "Caso Ninja" ya que el asesino realizó el crimen vestido como tal.

El autor del crimen no aceptaba que su ex novia tuviera una nueva pareja y le enviaba mensajes amenazadores y acosantes. La audiencia de Madrid condenó al agresor a 15 años de cárcel, sin embargo, el Tribunal Supremo ha reducido su pena a 12 años. Cree que Salazar no tenía intención de matar a la joven y que por lo tanto no existía premeditación. El padre de la difunta tomará medidas.