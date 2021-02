Jonathan escribe una emotiva carta a los sanitarios que salvaron a su madre del coronavirus: "Son héroes sin capa"

Jonathan Sánchez González tuvo que ver como su madre, Dolores, ingresaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Alicante tras contagiarse con coronavirus. La angustiosa experiencia la ha relatado ahora en una carta que ha dedicado a los sanitarios que cuidaron a su progenitora a modo de agradecimiento.

El joven ha explicado en Espejo Público que el objetivo era poner en valor el trabajo de los profesionales que para él "son héroes sin capa".

A través de sus palabras, Jonathan ha refleja el miedo, la soledad y la incertidumbre que sintió. "Esta vez me ha tocado a mí pasar por el miedo y la soledad de tener a quien más quiero en el hospital por culpa de este virus que nos ha cambiado la vida. Es duro, no, muy duro estar esperando a que pasen las horas para recibir la llamada de un facultativo que te informe de cómo va todo, si evoluciona o no, y mientras la mente solo tiene hueco para desear que las personas que la cuidan lo hagan bien, porque yo no puedo estar ahí, solo puedo dar fuerzas desde mi casa".

A todos y cada uno de los que trabajan en centros sanitarios ha dado las gracias "por ser y existir" y por cuidar de su madre durante el tiempo que permaneció ingresada. Ella ahora se encuentra bien, "recuperando la masa muscular" y en casa.

