Joan, el peluquero de Alzira asaltado por cuarta vez: "Me dejaron muerto en el suelo"

Ha ocurrido en Alzira, Valencia. Joan, peluquero, recibió una brutal agresión en su establecimiento cuando se disponía a cobrar a una clienta. En ese momento, entró un desalmado que le dio tal paliza que lo dejó inconsciente.

Joan, el peluquero agredido, asegura que fue a la Policía, pero que le dijeron que para denunciar tenía que saber qué le habían robado. "Me siento totalmente desamparado". El peluquero señala que, además de la recaudación del día, echa en falta secadores, planchas e incluso algún tinte, aunque señala que ni siquiera sabe cómo se lo pudieron llevar.

"Me pegó hasta en las entrañas y sentía que me quería morir. Me siento hundido y tengo miedo de venir a trabajar". El peluquero alcireño Joan Gómez se emociona al relatar la brutal agresión -previa al robo- que sufrió el martes.

Todo comenzó cuando, tras cortarte el pelo a una clienta, se disponía a cobrarle en caja. En ese momento, entró un chico. "Yo pensaba que venía a por ella", cuenta el peluquero. "Empezó a pegarme patadas, puñetazos, me tiró un spray y me dejó inconsciente en el suelo".

La clienta se sumó a los golpes de su presunto compinche, lo que alimenta la teoría de Joan de que ambos estaban en el mismo saco. "No llames a la Policía, no me denuncies o te mato", le gritaban al peluquero durante la agresión.

No es la primera vez que le intentan asaltar. Joan ha sufrido robos en su peluquería hasta cuatro veces, aunque asegura que esta es la única vez que ha recibido una paliza como la del martes.

Puedes volver a escuchar el testimonio de Joan, el peluquero agredido en su establecimiento de Alzira, en Atresplayer.