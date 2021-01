Brutal linchamiento a un hombre tras rociar supuestamente con aguarrás a una mujer en Málaga

Málaga vivió el pasado miércoles un episodio de linchamiento masivo. Un grupo de casi 100 personas atacó a un hombre de 30 años que, supuestamente, roció con aguarrás a una mujer.

El linchamiento ocurrió en el barrio de La Palmilla. El varón, tras agredir presuntamente a la mujer de 55 años, se vio envuelto en una gran pelea cuando más de 100 personas le atacaron por lo sucedido. Por ahora todo apunta a que no se trata de su pareja sentimental y se desconoce la relación que hay entre la víctima y el varón.

En el vídeo, grabado por uno de los vecinos, se puede apreciar la brutal paliza que sufre el presunto agresor. Puñetazos, patadas y empujones contra los coches hasta dejarlo tumbado en el suelo.

"Que lo han dejado inconsciente... 80 hombres pegándole", cuenta el autor del vídeo. "¡Quitaos, quitaos! Que venga la Policía y asuma lo que ha hecho por secuestrador", gritaba otra de las vecinas. Una vez llegaron las fuerzas de seguridad, el supuesto agresor fue detenido de manera inmediata.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en La Palmilla, sobre las 20:00 horas. Al grito de maltratador, el grupo de personas se acercó al presunto agresor después de que rociara con aguarrás a una mujer de 55 años.

La víctima se refugió en casa de una vecina. Fue su hija quien alertó a la Policía Nacional, momento en el que el varón fue detenido.

Los vecinos cuentan que no dudaron en defender a la mujer y aseguran que, si no lo hubiesen hecho, no estaría para contarlo.

