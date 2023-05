Jesús Reyes: “Penélope Cruz fue la gran protagonista de la noche con un vestido de valor incalculable”

La gala organizada en Nueva York por Anna Wintour no defraudó y cumplió con los objetivos que según Reyes eran dos: “El primero, no pasar desapercibido y el segundo, que no se cayera nadie por las escaleras”.

Penélope Cruz deslumbró con un vestido de novia de Chanel y para Jesús: “Fue la gran protagonista de la noche, una de las anfitrionas por su gran amistad con Karl Lagerfeld”. El vestido según Reyes: “Es de corte princesa, es un diseño vintage, creado en seda, bordado en pedrería, una pieza de incalculable valor porque es de museo, de coleccionista”.

La modelo Giselle Bundchen acaparó todas las miradas con su Chanel y logró combinar según Jesús. “La espectacularidad con la elegancia, con esa capa repleta de plumas y el vestido con efecto transparencia”.

La actriz Nicole Kidman desempolvó el vestido que lució hace casi 20 años en el anuncio de Chanel Nº 5 en el año 2004. Reyes hace alusión en plató a que todos recuerdan ese anuncio costó casi 33 millones de dólares y que el vestido: “Está creado con más de 250 plumas, con bordado de cristales en plata, y una cola de más de 4 metros”.

Reyes destacó de la cantante Dua Lipa, además del vestido vintage de Chanel, el espectacular collar de diamantes, que puede costar más de 10 millones de dólares. Un collar que en su momento lució Audrey Hepburn y Lady Gaga. De la asistencia de la modelo Kate Moss y su hija, Jesús considera que lo ha hecho para darle: “Ese relevo como modelo”, y de la cantante Jennifer López; que sorprendió con un vestido de escote imposible, recalca: “Es el claro ejemplo de llevar el escote más extravagante y a la vez ser la más elegante”.

Jesús manifiesta que una de las famosas que por fin destaca en una alfombra roja fue la actriz Salma Hayek, al lucir un espectacular vestido de Gucci. También subraya el guiño que hace la modelo Carla Bruni a España con el abanico a juego con el vestido, acordándose de nuestra cultura.

Poro sin duda, la gran triunfadora de la noche para Reyes ha sido la cantante Rihanna: “Con ese vestido, con abrigo y capucha, repleta de camelias, con guantes de corte de ópera y las gafas XXL”.