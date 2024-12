Jesús Caraballo, sobre Begoña Gómez: "¿Quién tiene 20 cuentas a su nombre para un saldo de 40 euros?"

El juez Peinado ha realizado un primer barrido de las cuentas de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En ese primer análisis ha determinado que tenía hasta 10 cuentas bancarias en 3 entidades diferentes de las que Begoña Gómez es titular y figura como autorizada. En esas cuentas había un saldo de 40,25 céntimos según publican medios como La Razón.

La Universidad Complutense denuncia además que Deloitte no acredita los trabajos que le habría adjudicado a Begoña Gómez. Se trata de dos contratos públicos pagados con dinero público que ascienden a un montante de 75.500 euros.

"Es muy extraño que Begoña Gómez conociera al nexo corruptor del 'caso Koldo'"

El periodista Jesús Caraballo opina que estas informaciones se basan "en cosas extrañas que no tiene respuesta". "Es muy extraño que Begoña Gómez conociera al 'nexo corruptor del caso Koldo', y es muy extraño... quién tiene 10 ó 20 cuentas para un saldo de 40 euros", se pregunta. Apunta el comunicador que este "no es un comportamiento normal" y que todas estas extrañezas desde el principio lo que piden son explicaciones, no argumentarios.

Por su parte, el periodista Toni Bolaño afirma que él mismo tiene varias cuentas bancarias y no suma en ellas ni 10 euros. "Porque al final no las cancelas", señala. Cuenta que la gran mayoría de las cuentas que están a su nombre están fuera de juego.

Cree además Bolaño que existe 'lawfare' (guerra jurídica) en varios casos. Una acusación a la que responde Elisa Beni diciendo que cuando alguien quiera denunciar que hay un problema de este tipo tiene que ser más explícito sobre las acusaciones a las que de refiere. "Jurídicamente hay que demostrar que se ha producido eso, decir 'lawfare' no sirve para nada", mantiene.

