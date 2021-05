Jesús Aguirre: "Esta es una dejación de funciones del Gobierno central, el virus ha venido para quedarse"

Señala el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que desde que decayó el estado de alarma hay una gran disparidad de criterios sobre las medidas a tomar para frenar el coronavirus. "Una medida que llevábamos tomando mucho tiempo, que es el cierre perimetral de municipios por encima de 500.000, la hemos dejado de tomar", señala.

Asegura que todos los consejeros de las CCAA han pedido de forma clara que se legisle. "La misión del Gobierno es legislar y la nuestra vacunar pero no se ha hecho y lo veíamos venir. Hay una disparidad de criterios en todas las Comunidades. Si no hay una legislación clara los tribunales superiores dictaminan según criterios que no están claros", mantiene.

El TSJ de Andalucía no les ha permitido mantener el cierre perimetral por encima de los 500.000 casos. Cree que no hay herramientas suficientes para tomar decisiones y los cambios que proponía el Gobierno central durante un año y medio como en la ley de salud pública no se han llevado a cabo.

Aguirre considera que vivimos "una dejación de funciones" y harán lo que puedan para luchar contra el virus. "El virus ha venido para quedarse, esperemos que la evolución sea positiva, ojalá la pandemia evolucione de manera positiva".

La pandemia evoluciona favorablemente en Andalucía pero a un ritmo lento. Mantiene que la incidencia acumulada y los ingresos hospitalarios bajan de manera muy lenta. En Andalucía hay tres millones y medio de vacunaciones hechas hasta el momento.

Apunta Jesús Aguirre que no comprende que un estudio para ver si la vacuna de Pfizer vale como segunda vacuna a la de AstraZeneca pueda paralizar la vacunación de un país.

