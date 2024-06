Un jefe rocía a su empleado con pegamento industrial después de que le reclamara una deuda de 400 euros

Iván acudió a reclamarle a su jefe una deuda de 425 euros. Lo que no esperaba es que en vez de recibir el dinero que reclamaba sería víctima de una agresión. Su jefe le arrojó pegamento industrial a través del balcón.

La víctima muestra a Espejo Público las secuelas que le ha dejado el ataque. Desde que le arrojaron el pegamento tiene la piel irritada. Para levantar el pegamento de la piel tiene que ir muy poco a poco para que no se le levante la piel. aunque reconoce que con las cremas las quemaduras se le han ido aflojando.

"Si miro arriba me deja ciego, me desgracia para toda mi vida con 43 años y dos niños que tengo", dice Iván angustiado. Desde que sufrió la agresión no duerme por las noches. Cuando la Policía acudió al lugar de los hechos le recomendaron acudir a urgencias y le dijeron que lo mejor sería lavarse la zona con agua y acetona. Sin embargo, el uso de acetona le quema la piel.

"He interpuesto la denuncia y estoy a la espera de que la justicia actúe"

El trabajador ha interpuesto una denuncia contra su exjefe por la agresión y se encuentra a la espera de que la justicia actúe.

La abogada y colaboradora de Espejo Público ha compartido los supuestos laborales con los que se ha encontrado en su ejercicio profesional. En un caso cuenta que un trabajador solicitó sus servicios después de haber sido agredido con un cúter por su jefe por querer ejercitar sus derechos. La víctima pretendía llevarse las nóminas para revisarlas y devolverlas firmadas.

En otro caso el cliente que necesitó consejo legal había sido coaccionado por su empresario. El jefe le había dicho que firmara la baja voluntaria porque si no, iba a despedir a su hermana que también trabajaba en la propia empresa. Apunta la experta que si el jefe llama de una forma imprevista a un trabajador a su despacho se puede grabar esa conversación que puede ser utilizada en un supuesto juicio.

El tercer caso real que ha expuesto la abogada lo protagoniza un trabajador al que su jefe pedía firmar la baja voluntaria sin fecha como condición para contratarle. "Se blindaba al empresario para poder despedir sin indemnización a su trabajador", señala la letrada.