Javier Nart lamenta que en la política española "hay un ombliguismo acentuado" que está dejando de lado el 'brexit' y la recesión económica que, según Nart, acecharán a España los meses de octubre y septiembre.

Ha preferido no opinar sobre la posición política de Ciudadanos. Nart abandonó la dirección del partido después de que el partido de Rivera ratificara su negativa a negociar un Gobierno con el PSOE. "Sobre Albert Rivera no hablo.No hablo sobre lo particular, no me interesa", señalaba. "Lo que digo es que cuando tenga que hablar de Ciudadanos pregunten a voces muy autorizadas inteligentes y brillantes que existen", añadía.

Pese a su condición de eurodiputado, Nart insistía en que políticamente no representa nada.