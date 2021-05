Jaume Duch: "En dos meses habremos alcanzado a Reino Unido y EEUU en el calendario de vacunación"

Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, asegura que la lucha contra el Covid es una carrera. "Estamos en una contrarreloj y hay que hacer las cosas sin haber podido planificarlas porque nadie esperaba esta situación en enero o febrero de 2020", mantiene.

Asegura que España es una potencia turística de primer orden y ya se vio incluso en Semana Santa con la llegada de algún turista europeo y está convencido de que la vacunación progresará bien.

Considera que hace un año nadie hubiera pensado que habría una vacuna contra el Covid y sin embargo la UE apostó por ellas. "Metió dinero, apostó por laboratorios, les animó a investigar e incluso estableció contratos de precompra. Era la única manera de tener vacunas que han llegado mucho antes de lo que imaginábamos. Hubo una empresa que no cumplió con el contrato, AstraZeneca, que está denunciada en los tribunales y eso nos hizo perder una semana", apunta Duch.

Explica el portavoz europeo que cada día en la Unión Europea se vacuna a 3 millones de personas y en España 400.000 son vacunadas. "En dos meses habremos alcanzado a Reino Unido y EEUU con la diferencia de que la Unión Europea entrega vacunas a países en vías de desarrollo o que no tienen vacunación propia. Si no lo haces no irás muy lejos porque llegarán nuevas variantes y no sales del ciclo".

Reconoce que hay vacunas que se distribuyen con más facilidad pero "vamos a más vacunas que llegarán en las próximas semanas como la de Curevac. Además, ha avanzado que la vacuna rusa Sputnik está siendo analizada por la organización médica europea.

La Unión Europea ha comprado 1.800 millones de dosis, lo que equivale a 4 ó 5 dosis por cada ciudadano de la UE y hará que haya vacunas para 2022 y 2023.

Recuerda que "la vacuna tiene que ser aprobada por al agencia europea del medicamento. es importante que esto se haga de la manera más mutualizada posible. Llegará el momento en que la vacuna se vaya a popularizar y tendrá sentido que diferentes administraciones compren vacunas que hayan sido autorizadas porque si no no figuraran en el pasaporte sanitario".

Puedes ver la entrevista completa a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo en ATRESPLAYER.