Iván Redondo: "O se hace una operación 'salvar Compromís' o el Gobierno de la Generalitat será PP - Vox seguro"

El analista político Iván Redondo no cree que se haya ninguneado a Pedro Sánchez en la visita a la Casa Blanca. "No conozco a ningún candidato que no quiera empezar una campaña electoral en la Casa Blanca. Han decidido lanzar ese cartucho para estas elecciones", señala.

Sobre el acuerdo de Sánchez con Joe Biden para trabajar en las labores de limpieza del suelo contaminado en Palomares (Almería), señala que corresponde al PP pero "el que concreta gana". "Se llega a un acuerdo concreto con Albares y se llega a una estrategia concreta. Es un acuerdo que ya está hablado entre el ministerio de asuntos exteriores y el secretario de Estado", defiende.

"Sánchez ha conseguido algo que para él es un éxito absoluto"

Destaca Redondo que en un mes hemos visto a Pedro Sánchez con Xi Jinping, presidente de China, y con Joe Biden "a partir de aquí sería prudente porque un presidente de turno de la UE podrá hacer muchas ruedas de prensa con líderes internacionales". Aún así insiste en que "las elecciones se ganan en Soria y no en Siria". No obstante, cree que "Sánchez ha conseguido algo que para él es un éxito absoluto".

Mantiene que es un error nacionalizar como una primera vuelta esta campaña. Estas elecciones se van a decidir en voto popular, señala Redondo, porque las puede ganar el PSOE por muy poquito o el PP, por 300.000 votos. Apunta además que 'el factor Bildu' le está comiendo mucho terreno al PP pero el PP está perdiendo el diferencial.

Recuera que en 2007 el PP ganó las municipales por un porcentaje del 0,7 y hoy el PSOE las puede ganar igual que el PP. "Luego ganó el PSOE las generales, pese a que el PP había ganado las municipales".

El error de estrategia de Alberto Núñez Feijóo

"Con una estrategia profesional quizá podía haber ganado ya el PSOE las elecciones, nacionalizando el PP la campaña o el PP no nacionalizándola", apunta. Le sorprende que Núñez Feijóo, siendo un presidente de Galicia, en las elecciones en las que tenía que haber dado fuerza con el mensaje autonómico y local ha hecho todo lo contrario y ha hablado de derogar el 'sanchismo'. "Mi sorpresa es que el PSOE le haya seguido el juego al PP nacionalizando la campaña con los anuncios de consejo de ministros", mantiene.

En opinión de Redondo Bildu está creciendo muchísimo, y su posición en Madrid es menor a la que representan fuera de Madrid. Ese crecimiento le puede dar el Gobierno de la Comunidad Valenciana al PP. La madre de todas las batallas se libra en la Comunidad Valenciana. "Ximo no depende de Ximo, o se hace una operación 'salvar Compromís' o el Gobierno de la Generalitat será PP - Vox, seguro", destaca. Mantiene que en este momento Joan Baldoví, al que califica de "un buen político", ha aterrizado en la campaña. "El último resultado de Compromís con Mónica Oltra fueron unos 450.000 votos, en este momento Joan Baldoví está por debajo de los 400.000. Por eso, en este momento el Ayuntamiento se lo lleva María José Catalá".

Lo importante es entender es que Ximo Puig podría morir de éxito porque está robando mucho voto a Compromís y deja en tercera posición a Vox. "En la Comunidad Valenciana si Vox es tercero se acabó el Botanic".

Esos 300.000 votos que van a simbolizar de manera simbólica esa victoria municipal de PSOE o PP se van a jugar en Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, indica Redondo.

El consejo musical de Iván Redondo para los candidatos

Como seguidor de Eurovisión esta semana su consejo musical se basa en la ganadora del festival, Loreen. Hay un momento de la canción en el que habla de caminar frente a la lluvia y frente al fuego. "El voto nace de abajo arriba y las operaciones de cortarlo desde arriba no funcionan. Va a ser 'Todo a la vez en todas partes' como la película de los Oscar", explica. Dibuja una noche de las elecciones en la que habrá competición en el voto municipal. Si en el voto municipal vemos la ciudad de Valencia que ha caído del lado del PP habrá código rojo.