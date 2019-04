Iván Espinosa de los Monteros: "Retiro lo de las chicas guapas en Ciudadanos, las guapas de verdad están en Vox"

El vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha intervenido en 'Espejo Público' para comentar algunas de las informaciones que atañen por estos días a su partido. Sobre el polémico himno para el partido versionando la letra de Juanes 'A Dios le pido', señala que su partido carece de presupuesto para este tipo de acciones y son los propios militantes los que lo hacen.

Sobre sus palabras definiendo a Ciudadanos como el partido de "la izquierda aseada con chicas guapas" Albert Rivera le reprochaba que se fijara en esa superficialidad y no en las ideas de la formación. "Me parece muy irónico Albert Rivera hablando de ideas porque no ha aportado una sola idea en los últimos 10 años y las que tiene las cambia todos los días", señalaba.

Cree que es importante cómo visten los representantes públicos y en su caso ha revelado que profesionalmente se quitó la corbata hace 20 años pero ahora se la ha vuelto a poner "para representar a otras personas".

Retira además que las chicas de Ciudadanos sean guapas. "En este mundo de 'ofendiditos' todos se ofenden por cualquier cosa, no quiero que se piensen que son tan guapas, las guapas de verdad son las que tenemos en Vox. Tenemos chicas mucho más guapas que las de Ciudadanos", señalaba.