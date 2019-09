Señala Díaz Ayuso que fueron sus padres hace 10 años quienes solicitaron un aval para la empresa de la que tenían un 25% de participación. "Mis padres eran una familia de clase media que tenía una empresa que iba bien y generaba puestos de trabajo. Eran 8 socios y decidieron pedir un aval, en ese momento mi padre estaba de baja por alzheimer y mi madre ya estaba jubilada", ha explicado en 'Espejo Público'.

"Hablar de cómo una familia se arruinó hace 10 años para intentar perjudicarme políticamente es injusto e innecesario", reivindica la del PP. Díaz Ayuso que se independizó muy joven y destaca que en el momento que sus padres pidieron el aval ella "no era nadie políticamente". "Cuanto peor le ha ido a mi familia mejor me ha ido a mí en política", asegura. Añade además que este tema es especialmente doloroso para su familia dado que su padre falleció.

Sobre la posibilidad de cerrar AvalMadrid expone que "si se están haciendo bien las cosas bien y hay otras empresas que tienen proyectos a medias" no lo haría porque "no deberían pagar justos por pecadores". Asimismo, señala que no se plantea el cierre de TeleMadrid pero les pide "rigor y austeridad en las cuentas".