Isabel Díaz Ayuso: "Cuando Sánchez convocó elecciones se dispararon las reservas en los restaurantes de Madrid por la ilusión del cambio"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se siente conforme de la nueva etapa que arranca en la Comunidad con mayoría absoluta. Ha renovado cargos de su Gobierno y cree que "eso trae a personas que no se relajan". "Tenemos que estar aquí de manera temporal y saber que los cargos son limitados", señala.

Ante las críticas de que ha nombrado pocas mujeres en este nuevo Gobierno señala que le gustan las mujeres en política pero si no da con ellas no va a poner a nadie en un puesto por el hecho de ser mujer.

Cree que Feijóo tiene que defender el mejor proyecto político "para recuperar la cordura, convivencia, sentido común y la normalidad en la política". Lo que hace falta es unir a los ciudadanos, mantiene Ayuso. Celebra tener "un Gobierno de un color que le permite ser más austera y ejecutiva" y considera que Feijóo tiene que aspirar a lo mismo.

"Vox pide en Murcia mucho más de lo que la urna le ha dado"

A Fernando Lopez Miras (PP) le está costando para llegar a un acuerdo con Vox en Murcia. Señala Ayuso que el presidente de Murcia está a muy pocos escaños de la mayoría absoluta y hay que buscar el entendimiento pero "Vox allí pide mucho más de lo que la urna le ha dado". Lo que tienen que hacer ambos partidos, mantiene Ayuso, es "ser alternativa para este proyecto desastroso para España". "El presidente de Murcia tiene derecho a pedir un Gobierno como derecho de las urnas. Siempre tenderé a pedir que todo el mundo se entienda", refleja.

"En España ha habido un absoluto retroceso a todos los niveles"

Desconoce la organización de Vox pero ve que en ocasiones "su máxima es qué obtengo yo de esto con lo que está pasando ahora mismo". "En España ha habido un absoluto retroceso a todos los niveles y en todos los sentidos. Necesito que el PP y Vox digan qué proponen para bajar impuestos y ayudar a las empresas, a las familias, hay un problema de drogas que se extiende en todas partes, de adicción a las nuevas tecnologías... el país no está para que estemos para que me des a mí. Aprovechar los pactos para encajar en todas partes y tener sus sillones me parece feo porque no se está hablando de programas".

Sobre el cambio de opinión de María Guardiola (PP) en Extremadura considera que es normal que uno aspire a tener su propio Gobierno. "Ahora hay que darse cuenta de qué es lo que quieren los extremeños, quieren un cambio porque no llegan los trenes, los jóvenes se están yendo y se ha abandonado a la España silenciosa".

"Sánchez ahora va a los platós a echar broncas a los periodistas y a lloriquear porque se le está acabando el juego. "Hay que proponer un cambio para Extremadura porque no puede seguir en los 80".

"Será interesante ver debatir a Sánchez y Feijóo en el cara a cara"

"Cómo estaremos para que el CIS nos dé mayoría", apunta Ayuso. Cree que el cara a cara entre Sánchez y Feijóo tiene un gran interés periodístico por verles debatir. Para la del PP "las cosas han tocado a su fin, el 28 de mayo Sánchez dimitió porque Madrid le mostró la salida. Se entregó a la mala fe para actuar este último mes, la convocatoria ha sido a mala fe pero está sentenciado, son 5 años que no dan para más".

"El PSOE nos ha tomado por idiotas... ¿y yo tengo que pedir perdón por decir que han llegado a las elecciones con pucherazos?"

En opinión de Ayuso el Gobierno del PSOE ha metido por sistema y "han hecho lo que les ha dado la gana". Son las constantes rectificaciones. "No solo es que nadie haya pedido perdón...Nos han tomado por idiotas todo este tiempo y ¿yo tengo que pedir perdón por decir que han llegado al final de las últimas elecciones con pucherazos? "También fue pucherazo cómo llegó Sánchez a las secretaria general del PSOE", afirma.

"Con estas elecciones Sánchez se ha llevado tiempo de descanso de los españoles"

No le inquieta a Ayuso el peso del voto por correo en estas elecciones. Cree en los funcionarios y ve que es un proceso garantista. Sí detecta quela gente está desmotivada por el tema de que las elecciones coincidan con las vacaciones. "Se ha obrado con tan mala fe y a la desesperada, ha pegado una patada para delante y se ha llevado por delante ilusiones y tiempo de descanso de los españoles".

"Sánchez ha sido lo peor que le ha pasado a la Comunidad de Madrid"

Sostiene Ayuso que Sánchez ha sido "lo peor que nos ha pasado en la Comunidad de Madrid" con un aumento de la delincuencia averías constantes en los trenes e impuesto de patrimonio a la carta solo en la Comunidad de Madrid y Andalucía. "Todo esto que se ha vivido en estos años es un lastre para Madrid".

"Fue convocar Sánchez las elecciones y se dispararon las reservas en los restaurantes de Madrid, fue convocar elecciones y despertarse la ilusión del cambio. En cuanto llegue el cambio van a llegar grandes eventos. Muchos inversores por todo el mundo dicen que mientras siga Sánchez no vienen".