El infierno de las goteras para una pareja de discapacitados: "Esto cada día es peor porque cada vez que llueve pasan cosas nuevas"

Iris y Jaume son una pareja parapléjica que lleva años sufriendo en su día a día por las goteras. Ya no aguantan más y denuncian que la situación es insostenible. Compraron su casa de obra nueva llenos de ilusión sin saber que poco tiempo después se convertiría en su propio infierno. El problema con las goteras empezó como algo pequeño, cuenta Jaume. Al principio les hicieron un parche para solucionar el problema que duró un tiempo limitado.

Actualmente las aseguradoras se pasan la pelota entre ellas. La que tiene contratada de manera personal Jaume señala que es un problema de la constructora del edificio y ellos no se hacen cargo, mientras que la aseguradora del edificio aún no se ha pronunciado. Los plazos legales son inasumibles para esta pareja, desesperada. La audiencia previa en la que se tendrían que poner de acuerdo las compañías no se celebrará hasta el 26 de marzo de 2026. Uno de los problemas de estos plazos inasumibles es que el peritaje que encargaron cada vez queda más desfasado.

"Desde el primer año cada vez había más goteras en más habitaciones"

Cuentan que desde el primer año empezaron a tener un problema de goteras. Cada vez había más goteras en más habitaciones. Son dos personas en silla de ruedas con una discapacidad y un problema respiratorio de asma. Actualmente las goteras están en toda la casa. Tiene incluso goteras encima de la cama y tanto los muebles como la construcción se está echando a perder.

Cada vez que llueve el agua se va filtrando por puntos diferentes. Jaume duerme con una máquina de oxígeno por la noche y un respirador debido a sus problemas pulmonares. La humedad es un problema añadido que hace todavía más difícil su día a día.

La abogada Montse Suárez señala que estos juicios son eternos porque son técnicos y cada entidad aseguradora echa la culpa al promotor, arquitecto o constructor. "La audiencia previa es para llegar a un acuerdo de una situación que afecta gravemente a la salud", mantiene la letrada.

