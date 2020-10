Duro enfrentamiento entre Irene Montero y Adelaida Pedrosa: "Me meto en la cama con quien me da la gana"

La política está dejando momentos de intenso debate. A la polémica moción de censura que el grupo de Vox ha presentado contra Pedro Sánchez, se suma ahora la disputa que han tenido como protagonistas a la Ministra de Igualdad, Irene Montero y a la senadora del Partido Popular, Adelaida Pedrosa.

La política del PP ha preguntado de forma muy directa a la militande de Podemos si era una mujer sumisa a un macho alfa. La discusión ha alcanzado su punto más álgido cuando ha manifestado si "siente vergüenza usted por compartir su vida con un machista o va a seguir callada".

En ese momento Irene Montero ha respondido visiblemente enfadada que "me meto en la cama con quien me da la gana" y ha acusado a la formación azul de ser "unos intolerantes".

Pero este no ha sido el único ataque entre el sector femenino político. "Me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es" han sido las palabras que la política del PP, Andrea Levy le ha dirigido a la edil de Más Madrid, Pilar Perea durante la sesión de la Comisión de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de la Comunidad.

