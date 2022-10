Un invidente paga por error 930 euros por una consumición de 9,30 y el dueño del bar no le devuelve el dinero

Un invidente ha pagado por error 930 euros en el bar donde se encontraba tomando algo. Este consumidor tenía que hacer frente a una cuenta de 9,30 euros por lo que acababa de tomar en el establecimiento. Cuando se dio cuenta de tamaño error lo reclamó al dueño del local pero este se negó a devolverle la diferencia del importe. Aseguraba este hostelero que había hecho frente a una deuda económica con el dinero que le había ingresado el invidente de manera errónea.

Este consumidor ha denunciado al dueño del bar ante la justicia por no devolverle el importe de la transferencia y el caso se encuentra judicializado por el momento.

A propósito de este caso la periodista Marta Robles ha relatado que ella vivió también una equivocación similar con una transferencia bancaria. En este caso se trataba de una transferencia que hizo a su profesora de pilates. En vez de ingresarle los 100 euros que le requería la profesional le envió 10.000. "La llamé y no pasó nada pero me llevé un susto grande. Te pasa en un comercio y a ver qué haces", reflexiona.

El dueño del local alegó que no podía devolverle el dinero porque lo había usado para pagar una deuda

Por su parte, el colaborador del programa Diego Revuelta señalaba que él había vivido una situación similar con el pago de un regalo de Navidad. En este caso ingresó 130 euros a un contacto erróneo. Cuando le comunicó a esta persona que todo había sido un error y le solicitó que le devolviera el dinero esta persona le bloqueó en WhatsApp y no pudo mantener la reclamación.