Ingresa 8 millones de euros buscando oro y metales preciosos entre la chatarra

En el lejano oeste buscaban pepitas de oro en los ríos, pero ahora se buscan en los vertederos. Que algunos residuos industriales y domésticos tienen componentes de metales preciosos y oro es bien conocido, pero lo difícil es conseguir extraerlos y sintetizarlos para poderlos comercializar. Cristóbal lo ha conseguido y nuestro reportero Raúl García ha hablado con él.

El proceso es todo un secreto y Cristóbal no quiere dar detalles al respecto. Es el gran secreto de su negocio. "Me han propuesto montar empresas en Venezuela o Argentina, pero las condiciones no son las mejores. No les voy a enseñar lo que tantos años me ha costado aprender a mí", asegura.

Ingresa 8 millones de euros al año en una planta de apenas 22 empleados. "Para conseguir un kilo de oro, se necesitan apenas una tonelada de móviles".