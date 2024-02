Una ingeniera de seguridad explica cómo actuar ante un incendio como el de Valencia: "Hay que ir cerrando todas las puertas"

Carmen Dorta es ingeniera de seguridad. Esta técnico ha analizado las causas que han podido ocasionar el incendio de un edificio de Valencia que ha dejado al menos 4 muertos y 124 heridos por el momento.

Señala que aún es pronto para saber cuál es la causa exacta de que el fuego se propagara tan rápido. Sí determina que hoy en día los tipos de construcciones tienen a que las fachadas tengan que ser más delgadas y pesen menos para que así los edificios puedan ser más altos. "También esas fachadas más delgadas suelen ser cada vez energéticamente más eficientes", señala.

"Las fachadas deberían ser incombustibles"

Destaca además que el material que ha podido actuar como elemento conductor del fuego en la fachada del edificio de Valencia material sería bueno para meterlo entre dos capas de ladrillo o de pladur pero no para tenerlo al aire en una cámara ventilada. Reconoce que es aventurado decir que el material no era el adecuado aunque "lo que sí es cierto es que no ha funcionado como debería porque las fachadas deberían ser incombustibles".

"El material no funciona igual si se coloca dentro de un espacio que si se coloca al exterior donde la propagación es muy voraz porque hay aire y además se coloca en vertical", añade.

El material que recubría el edificio era aluminio pero el problema estaría que el alucobond que estaba por fuera: "Hay una cámara de aire y luego está el aislante. Esa cámara de aire lo que constituye es una chimenea". Carmen ve el origen del incendio lo menos importante en el caso y lo más importante ahora es saber cómo se ha producido la propagación y qué tenemos que hacer para evitarlo.

Explica que las normativas antincendios de los edificios son de mínimos y los profesionales usan la globalización para profundizar en sus conocimientos de seguridad contra incendios. "Hay que saber mucho de incendios y transmitir lo que uno sabe a las personas que se encargan de la construcción de un edificio", indica.

Por ejemplo, si uno se va a hacer una reforma de vivienda no piensa en la seguridad de incendios. "Yo me encuentro en que venden la reforma con materiales aislantes extraordinarios pero que son plenamente combustibles pero el dueño de la vivienda no lo piensa porque no lo sabe y el constructor que hace esa reforma no tiene los conocimientos suficientes", mantiene.

"Una puerta cerrada es un cortafuegos"

Cuando Carmen va a asesorar a empresas y particulares contra los incendios les dice que cuando uno se encuentra con un fuego en su edificio y ve que no puede salir por la escalera debe cerrar la puerta de casa. Posteriormente es importante seguir cerrando el resto de puertas que te vas encontrando y salir al final de tu casa. Colocarse en un balcón para que los bomberos te vean. "Recomiendo esto porque parto de la premisa fundamental de que las fachadas son incombustibles", mantiene.