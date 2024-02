Los influencers detenidos por abusar de menores en su piso apuntaban en una pizarra la dosis de droga que le daban a las jóvenes

La Policía sigue investigando las denuncias por acoso sexual a los influencers conocidos como 'Petazetaz'. Dos jóvenes que compartían vídeos en sus redes sociales y a los que se acusa de drogar a chicas menores de edad para después abusar de ellas, grabarlo y compartir las imágenes en vídeo.

Espejo Público ha hablado con una joven que ha sido testigo de algunas de las agresiones sexuales que tuvieron lugar en el piso de Vallecas (Madrid) donde se denuncian los hechos. A ella misma la drogaron y cuenta que la sustancia que le suministraban le hacían sentir como cachonda y después se quedaba dormida. Cree que habrá más víctimas que aún no han denunciado por miedo. "Te quitaban la voluntad para reírse de ti y grabarte sin tu consentimiento", explica. Asegura que a uno de los dos acusados "se le notaba la locura. Ese pive hacía lo que sea, le hemos visto en todas las formas y estados. Tenía siempre muchos tipos de drogas para vender. No he visto en la vida a una persona así que no le importe nada", añade.

"Un piso repleto de cámaras con las que grababan sin consentimiento"

Desde junio se están investigando los hechos, por eso la Policía pide colaboración ciudadana que pueda ayudar a dar con más mujeres afectadas. El piso donde se cometieron los presuntos abusos estaba repleto de cámaras con las que grababan a sus víctimas. Esos vídeos después los mostraban a sus amigos y a círculos pequeños de conocidos, apunta el periodista Luis Fernando Durán. La difusión llegó tan lejos que se les acusa de un delito de exhibición de menores y de exhibicionismo.

Según ha trascendido de la investigación los acusados tenían incluso una pizarra donde reflejaban la dosis de droga que les suministraban a las chicas, apunta Luis Fernando Durán. "Eran conscientes de que si se pasaban con la dosis a algunas de las chicas podía peligrar la salud de alguna de ellas", destaca.

"Empezaron a drogarse muchísimo y eso les llevó a la ruina"

Un examigo de la pareja de influencers cuenta que al principio los detenidos "eran gente normal pero empezaron a drogarse y a consumir demasiado y eso les llevó a la ruina porque la droga les jodió la cabeza o algo". Apunta además que el inmueble ha llegado a funcionar de narcopiso.