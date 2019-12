Actualmente el número de nacimientos en España es el más bajo desde 1941. Hay muchas parejas que quieren ser padres y por diversos problemas no pueden serlo, en cambio, también hay muchas mujeres que pueden, pero no quieren ser madres y ante la presión social que reciben por esto, reivindican su derecho.

Una de ellas es Inés Peris, que denuncia esta presión social,"la sociedad es mucho más dura con las madres que con los padres", por ello es coodirectora, junto con Laura García Andreu de un documental llamado '[m]otherhood', el cual pretende contribuir a normalizar la elección de no ser madre.

Según nos ha contado en Espejo Público, Inés cree que no se ha reflexionado lo suficiente en la sociedad sobre por qué algunas mujeres quieren tener hijos y muchas de ellas cuando les haces la pregunta no saben que contestar. "Mucha gente no sabe contestarte cuando les preguntan si quieren tener hijos" aseguraba.

Después de hacer el documental y de realizar una gran investigación, han visto que hay mucha inercia por parte de las mujeres con respecto a ser madres. En él defienden que el instinto maternal no existe y que es una construcción social cultural: "Siempre han habido mujeres que no han querido tener hijos, pero no tenían los medios, ni los conocimientos, y además la sociedad no les permitía decidir sobre sus vidas o sus cuerpos".

Inés Peris: "No he tenido hijos por muchísimos motivos. Las mujeres recibimos mucha presión social para que seamos madres". Por otro lado, la periodista Luz Sánchez Mellado, también ha querido dar su opinión al respecto: "Jamás tuve instinto maternal, tuve dos hijas porque tocaba". Además, Luz que también está muy comprometida con este tema, ha escrito un artículo que se titula, 'Papa es guay'.

Finalmente Inés comenta que la culpa es una de las bases que sostiene este tema, "la autoculpa de las propias mujeres, que se castigan por el discurso que nos han enviado de las malas madres y de nuestra capacidad de sacrificio que tienen que ser ilimitadas".

