La indignación de un peluquero por la nueva factura de la luz: "Hay mucha gente que se está llenando los bolsillos"

Moises, peluquero en San Agustín de Guadalix, ha expresado hoy su indignación por la nueva factura de la luz. "No tiene una justificación porque los números que hemos hecho no salen. Tenemos toda clase de aparatos eléctricos. Todos los días secadoras y lavadoras. Todo es eléctrico menos mis chicas, yo y las tijeras."

"Los asesores energéticos nos asesoran para que las grandes compañías no nos engañen. Entonces, yo y mi asesor hemos estado echando cuentas que mi tramo más caro hasta ahora era 0,0098 y con eso tenía 584 horas de las 2080 horas que abría al año. Ahora, con el precio más barato que voy a tener solo voy a tener 260 horas que son solamente los sábados. Mi solución cuál es, abrir solo los sábados y domingos a partir de las 00:00 de la noche. Tener una persona que me haga las lavadoras, las coladas por la noche" ha explicado Moises, peluquero, durante el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

Moises que lleva varios más de 20 años con su peluquería ha asegurado que no puede repercutir la subida en la factura en sus clientas. "Los negocios que hacemos, que usamos un abanico para secar y trabajamos sin aire acondicionado. Llevan mucho tiempo diciendo que nos van a bajar el IVA. No podemos repercutir a las clientas la subida de la luz, ellas no tienen la culpa de que al final haya gente que quiere hacer más dinero. No hay nada positivo.

"La única solución es aguantar. Qué haces después de 20 años, cierras porque alguien quiere ganar. Son muchos años luchando. Todo el mundo viene a llevarse más, siempre nos piden a nosotros, a la mano de obra barata que somos los pobres. Si no se lo llevaran, si se administran bien, seguramente tendríamos dinero de sobra para tener la educación gratis, para que la sanidad fuera gratis para muchas cosas que no se está utilizando. Al final, hay mucha gente que se está llenando los bolsillos. Somos un montón de pobres trabajando para un puñado de ricos." ha asegurado Moises, peluquero en San Agustín de Guadalix, Madrid.