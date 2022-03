La increíble historia de Nikol: La niña de 12 años que viaja sola desde Ucrania para encontrarse con su familia de acogida en Gijón

Nikol es una niña de 12 años que ha pasado muchos de los veranos de su infancia en Gijón con una familia de acogida que hoy, en plena guerra entre Rusia y Ucrania, quiere ofrecerle cobijo en su hogar.

La pequeña salió de Ucrania cuando la invasión rusa se precipitó sin remedio. Ahora mismo se encuentra en Moldavia. Paula es su madre de acogida española y cuenta que la niña se encuentra con un contacto que han conocido a través de una ONG. Se trata de una chica que se llama Cristina y que está cuidando a la menor hasta que esta familia encuentre la forma más segura de trasladarla.

En Moldavia tienen algún problema con la documentación y necesitarían que cruzara la frontera a Rumanía y desde allí sacarla directamente a España. En este momento no hay vuelos y la familia baraja la posibilidad de dirigirse en coche a buscar a la pequeña si no encuentran otra alternativa. Tienen a mucha gente que les ofrecen la posibilidad de traer a la niña. Para Paula es muy importante que la niña no viaje sola: "Ahora está con Cristina y de allí tendría que moverse a algo seguro".

La madre de Nikol siempre tuvo claro que quería sacar a su hija de allí. Por ello la madre de Nikol, ante el primer problema que tuvo el país, la sacó al pueblo de una de las abuelas ya con idea de que si la cosa se ponía peor la niña pudiera venir a España. Sin embargo, todo fue tan rápido que Nikol salió por la frontera más complicada para poder ser trasladada por los autobuses de voluntarios.

