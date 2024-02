El impactante testimonio de Daniel, guardia civil superviviente de un ataque de los narcos: "Yo me libré por los pelos"

El guardia civil se pronuncia sobre el último incidente que se ha cobrado la vida de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz. Daniel asegura que se enteraba a través de un chat de compañeros del cuerpo y la noticia le dejó en 'shock' y hace una impactante comparación: "Esto ha sido prácticamente una ejecución. Es un circo romano, los espectadores jaleando, las hienas y... faltaba el emperador nada más con el dedo hacia abajo para que los mataran, y así ocurrió".

Inmediatamente después del impacto emocional, Daniel no pudo contener su rabia: "Empecé a llorar y le di un puñetazo a la pared, es que no me lo podía creer que esto vuelva a ocurrir otra vez".

Daniel todavía sufre las consecuencias del gravísimo ataque perpetrado por unos narcotraficantes a los que trataba de detener. Desde La Línea de la Concepción, también en la provincia de Cádiz, el agente relata cómo sucedió todo.

Hace ya nueve años del día en que sucedió aquello y comienza con la dura frase: "Yo me libré por los pelos".

"El quitamiedos ensartó mi coche como una aguja y quedó a la altura de mi hombro en milésimas de segundo. Estuvimos unos segundos inconscientes"

Un vehículo cargado de hachís se dio a la fuga, comenzando una larga persecución en la que recorrió más de 40 kilómetros. Al colocarse en paralelo al vehículo que huía, los narcos lanzaron la furgoneta, cargada con 500 kilos de droga, a gran velocidad contra el coche de los agentes en repetidas ocasiones. Las embestidas continuaron hasta que el vehículo de la Guardia Civil se salió de la vía, atravesándolo la barrera quitamiedos, que pasó al lado de Daniel, quien expresa: "No me reventó de milagro".

Larga recuperación

El choque fue de tal magnitud que os agentes tuvieron que ser rescatados por los bomberos del amasijo de hierros en que quedó convertido el vehículo. En el caso de Daniel "con la pierna destrozada", como cuenta él mismo.

"Me dieron un acta de limitaciones cuando me reincorporé, pero ya no puedo. Tengo unos dolores en la pierna que no me dejan dormir, estoy tomando pastillas"

"Dos años y medio de rehabilitación, psiquiatras, psicólogos... He pasado una que para mí se queda. Ya te digo, me he escapado de milagro". Explica Daniel, antes de confesar que las secuelas que sufre actualmente le impiden patrullar. El guardia civil cuenta cómo se reincorporó al servicio activo e intentó de todas las formas continuar con su labor, pero poco después se vio obligado a dejarlo: "No puedo ni dormir. No me dejan el dolor y las pesadillas", y da paso a contar una que tuvo recientemente.

"Combatir en mejores condiciones"

Daniel da su opinión personal, ya que, como afirma, al pertenecer a un cuerpo militar, como es el caso de la Guardia Civil, no puede realizar exigencias públicamente. Su experiencia le lleva a pensar que "hace falta personal y medio", en comparación con el desplegado actualmente. De la misma manera considera que la zona se debería declarar "de especial singularidad", lo que resultaría en una llegada de más medios económicos, logísticos y personales; necesidades que permitirían a las Fuerzas del Orden, según Daniel, "combatir en mejores condiciones".

La historia se repite

Por si fuera poco, hace apenas una semana Daniel recibió una llamada de su hijo, también guarda civil en la Línea de la Concepción. El hijo estaba en el hospital sometiéndose a unas pruebas, tras haber sufrido un nuevo incidente con otro narcotraficante que saltó de su vehículo en marcha, lanzándolo también contra el de los agentes entre los que estaba el joven, en una serie de ataques a guardias civiles, que desde hace años parecen no parar.