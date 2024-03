La impactante campaña de la DGT: del "si bebes no conduzcas" a los "coches fúnebres"

¿Sois conductores precavidos? Según la Dirección General de Tráfico este 2023 han fallecido 1145 personas en sinestros de tráfico en carreteras. Cada año se realizan campañas para concienciar a los conductores. Algunas son muy impactantes. Pero ¿Dan resultado? Vamos a ver las más polémicas.

¿Son necesarias unas imágenes explícitas para concienciar?

Barcelona hoy ha amanecido con dos coches circulando en carretera, hasta ahí todo normal. Pero si nos fijamos bien, observaremos que son dos coches fúnebres. Se trata de un mensaje para concienciar a la población sobre los riesgos del alcohol y las drogas. Esto se debe a que una de cada tres muertes por accidente de trágico se produce por el consumo de alguna de estas sustancias.

Los vecinos se han mostrado sorprendidos e impactados al verlos pasar: "Esto no lo he visto nunca, y es evidente que me ha llamado la atención". Nos cuenta que este tipo de campañas tienen que ir destinadas a otro tipo de personas, como conductores suicidas.

El famoso, si bebes no conduzcas, es uno de los slogan más recordados de la DGT, y aunque con el paso del tiempo este tipo de campañas han ganado en dureza e impacto aún siguen siendo necesarias para concienciar de los peligros al volante.

Aún así, este tipo de anuncios están concienciando más a los jóvenes para así poder reducir este tipo de accidentes. Hay que tener varias cosas claras a la hora de ponerse al volante, y este tipo de anuncios ayudan a concienciar a la población.