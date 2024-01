La historia secreta de 'La estrella de la paz', la exclusiva joya de la Baronesa Thyssen: "El diamante te ha buscado a ti"

La pasión que Tita Thyssen siente por las joyas no es un secreto, aunque su colección sí guarda muchos detalles desconocidos. Su pieza más especial es 'La estrella de la Paz', un imponente diamante de unos 179 kilates que es la piedra sin faltas más grande del mundo. Es una joya única y exclusiva que estaría tasada en más de 10 millones de euros y que lució en la inauguración del museo madrileño.

Carmen Cervera no desvela su valor porque "nunca hablo de precios", pero tras la entrevista en exclusiva que Miquel Valls le hizo para Más Espejo podemos desvelar todos los secretos que guarda esta joya. Es la mismísima baronesa la que nos cuenta su historia.

En mayo de 1973 Carmen Cervera enviudó de su primer marido, el actor estadounidense Lex Barker, unos años después ella iba a realizar un crucero con unos amigos y decidió "viajar tranquila" y dejar sus joyas guardadas en la caja fuerte de Harry Winston, un joyero de lujo estadounidense amigo de su difunto esposo. "Yo aún no conocía a Hans Heinrich von Thyssen". En esa visita Harry Winston invitó a Tita a pasar a su despacho y allí estaba el diamante. "Me dijo juega con esta piedra que es una aventura que te voy a contar, así que la cogí y la acaricié".

Pasados los años esa piedra acabó siendo de su propiedad, un regalo del Barón Thyssen. Pasaron antes 3 personas que la quisieron comprar hasta que un fin de semana que Tita y el barón se fueron de viaja a Alemania a la vuelta en el aeropuerto los esperaba la madre de la baronesa, algo que le extrañó porque además iba con Borja "pequeñito".

Su madre le dijo: "Mira Tita, mira qué tengo. Resulta que nuestro administrador no ha querido tener este diamante en su despacho y hacerse responsable de si pasaba algo así que me ha dicho que lo guardase yo hasta que llegaseis". Ante esta situación Hans le dijo "el diamante te ha buscado a tu. Es tuyo y me lo regaló".