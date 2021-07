La historia de Mohamed: el espetero que llegó a España debajo de un camión

Mohamed hace los mejores espetos de Málaga, por lo menos eso dicen los clientes. La historia de este marroquí es de superación. Mohamed no tenía dinero ni para llegar en patera a España. 20 años después, se gana la vida como espetero en un chiringuito de Málaga y es muy feliz con su familia.

"Decidí venir a España porque se cerraron todas las puertas de mi país económicamente. La única forma era buscar la salida en otro país y así fue" cuenta en el programa Espejo Público. Mohamed se montó en un camión en el puerto de Ceuta, aparcado en un barco, y estuvo aproximadamente 5 horas en los bajos del vehículo.

Mohamed se sujetó con su cinturón a los bajos del camión para no caerse hasta que llegó a un polígono de Málaga. "Me metí debajo de un camión y me puse el cinturón para atarme por seguridad. Tarde entre 4 o 5 horas hasta llegar al polígono de Santa Barbara en Málaga."

Y allí, afortunadamente, Mohamed cuenta con la complicidad del vigilante de seguridad. Lo ve pero le dice "cinco minutos", ese es el tiempo que te doy para que puedas desaparecer y no denunciarte.

Mohamed recuerda ese gesto que le cambió la vida. Ahora está casado en España y tiene 4 hijos. "Siempre me acuerdo de aquel hombre, de los 5 minutos, porque me ha dado la oportunidad de seguir para delante y lo he conseguido. Ahora mismo me encuentro en este chiringuito haciendo espetos y contentísimo."

