La hermana de Amaia Montero se pronuncia sobre su estado en Espejo Público tras su preocupante foto

La última publicación de la cantante Amaia Montero en su cuenta de Instagram ha hecho saltar las alarmas sobre su estado de salud. La artista compartía una imagen en blanco y negro en la que se la ve desaliñada y visiblemente desmejorada. Acompañaba la fotografía de un mensaje que preocupaba aún más a sus seguidores: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida". A partir de ahí amigos y seguidores de la propia cantante iniciaban una cadena de mensajes de aliento en las redes sociales.

Espejo Público ha hablado con Idoia, la hermana de Amaia Montero. Cuenta el reportero Álex Álvarez que tras una conversación de 10 minutos sobre el estado de la cantante Idoia ha querido aclarar varios puntos. Por un lado ha desmentido que sea ella la representante de su hermana y además ha afirmado que cree que quien debe pronunciarse sobre lo ocurrido es la propia Amaia.

Cuenta que Amaia no está pasando por su mejor momento y agradece el apoyo que está recibiendo su hermana por parte de todos los compañeros de profesión.

Señala el periodista Diego Revuelta que esta publicación se ha interpretado como una llamada de auxilio a lo que la abogada Beatriz de Vicente añade que "hay que tomársela en cuenta porque en un estado depresivo uno es capaz de hacer muchísimas tonterías".

Para la escritora Lucía Etxebarria a Amaia Montero "se la ha atacado de una forma inmisericorde, cruel y repugnante". Recuerda que cuando engordó se convirtió en trending topic varias veces. "Cuando son mujeres se las ataca con más fuerza. Cómo se han pasado con ella y los crueles que han sido no lo han hecho con nadie más", mantiene.

Por su parte. la presentadora de Espejo Público Susanna Griso mantiene que repasando las llamadas de auxilio que hizo Verónica Forqué ante de aparecer sin vida "hay paralelismos con Amaia, por eso es el momento de ayudarla".