"No hay riesgo real de que Rusia ataque una central nuclear o use armas nucleares deliberadamente": el análisis del almirante Garat

El conflicto bélico en Ucrania se encuentra en una fase de escalada después de que Rusia lanzara un misil intercontinental en territorio ucraniano. Se trata de la respuesta de Putin después de que Kiev atacara territorio ruso con misiles británicos y franceses. Además, Biden refuerza su apoyo y da músculo a Zelenski autorizando el envío de minas antipersona a Ucrania, un tipo de explosivos que están prohibidos por más de 160 países.

"No hay riesgo real de que ataque una central nuclear"

Pero, ¿hay realmente riesgo de que Putin ataque una central nuclear? El almirante retirado Juan Rodríguez Garat es tajante: "No hay riesgo real de que ataque una central nuclear ni de que use armas nucleares deliberadamente". Eso sí, admite que un ataque convencional podría dañar este tipo de infraestructuras, pero nunca sería deliberado, insiste, porque abriría la puerta a un mundo mucho peor". "Me gustaría tranquilizar a la población porque es precisamente ese miedo el que Putin utiliza para sacar adelante sus objetivos en Ucrania", añade.

"La respuesta de Europa ya ha empezado"

La televisión rusa ha mostrado una simulación de los países europeos que atacaría Rusia en el caso de que se intensifique el conflicto. Se emitió hace unos meses, pero tras las últimas noticias ha corrido como la pólvora en las redes sociales. España se libraría de ser atacado, pero zonas como Francia, Alemania o los Países Bálticos serían algunos de los objetivos de ese posible ataque nuclear ruso.

Garat asegura que "la respuesta de Europa ya ha empezado aprobando la utilización de misiles de largo alcance". En todo caso, asevera que es el quinto episodio de "lo mismo", en el que Rusia amenaza con entrar en guerra con la OTAN. Una amenaza que considera vana. El objetivo del Kremlin: crear alarmismo, normalmente por parte de portavoces del régimen de Putin, en las capitales europeas que solo interesan a Putin.

Manuales de supervivencia en los países limítrofes con Rusia

Suecia, Finlandia y Noruega están repartiendo manuales de supervivencia a sus ciudadanos en los que se explica a la población las directrices básicas en caso de que llegue lo que definen como "el peor escenario: un ataque armado". Se trata un manual actualizado del que ya se repartió hace 6 años en el momento en el que Rusia invadió Ucrania. Una medida que Garat ve justificado desde la perspectiva de los países limítrofes con Rusia, aunque defiende que "visto desde fuera, desde un punto estratégico, Rusia no tiene medios para enfrentarse a la Alianza atlántica". "Rusia está empantanada en una guerra contra Ucrania que no puede ganar. A más de mil días de guerra está todavía muy lejos de incluso cumplir el más sencillo de los objetivos que se fijó el presidente ruso, que es la liberación del Dombás", relata.

Las últimas decisiones de Biden

Estados Unidos es el tercer vértice en esta guerra. Biden ofrece a Ucrania equipos de protección nuclear que suponen 275 millones de dólares destinados a la defensa de Ucrania. El almirante retirado considera que con este movimiento el presidente estadounidense quiere demostrar cuál ha sido su política en los últimos cuatro años. "Él sabe que ha pecado de indecisión y aprobado el apoyo a Ucrania siempre un poco tarde y un poco tarde, pero quiere despedirse con un buen sabor de boca", detalla.

