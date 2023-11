¿Le habrá sido infiel Federico de Dinamarca a su mujer con Genoveva Casanova?

Hoy en 'Mas espejo' analizamos la portada de la revista Lecturas con el director Luis Pliego: "La revista publica unas fotografías, que es seguramente el reportaje más completo que he publicado en 20 años trabajando en este sector del periodismo, esta todo ahí. Las fotos hablan, nosotros no hemos nombre y apellido a esta relación." "Genoveva hoy me ha mandado un burofax pidiéndome que rectifique algo que no hemos dicho. En la revista no dice que tengan una relación sentimental, lo que dice es que pasaron una noche juntos, porque las imágenes así lo demuestran." "Este señor, Federico de Dinamarca, es decir, el futuro rey de Dinamarca entró en esa casa dos veces: la primera se cambio de ropa, por lo tanto la maleta ya estaba en casa de Genoveva." Simplemente el hecho de que se conozcan Genoveva y el futuro heredero de Dinamarca es noticia.

Analizamos los pasos de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova

El 25 de Octubre, Federico de Dinamarca y Genoveva salen del retiro a las 19:00h, caminan relajados hasta el domicilio de ella en el Barrio de los Jerónimos; dos horas después a las 21:00h salen del domicilio, ambos se cambian de ropa y vuelven a salir por separado; a las 21:20 llegan al restaurante, se meten en un reservado y ven el espectáculo juntos. Luis Pliego afirma que al ver las fotografías se ve una amistad muy estrecha: "Cuando tú viajas a una ciudad extranjera y te quedas en casa de alguien es porque esa persona tiene un vínculo contigo importante."

Luis Pliego: "Son los últimos en irse, pasada la 1 de la madrugada. Les esperan fuera los miembros de seguridad del futuro heredero y se montan en un coche de la embajada." A la 1:20 llegan los dos juntos al domicilio de Genoveva aquí sí que entran juntos: primero ella y el después. Además en las fotografías queda marcado en el metadato la hora en la que ambos entran a esta casa y cuando Federico sale de ella a las 08:30h de la mañana. El príncipe heredero de Dinamarca se vuelve a cambiar de ropa y se marcha al aeropuerto con su maleta en un coche de la embajada danesa. El director de la revista Lecturas Luis Pliego afirma: "Durante unos minutos parece desorientado porque el vehículo de la embajada no puede aparcar en la puerta." "El futuro rey de Dinamarca a las 8 de la mañana va perdido por las calles de Madrid arrastrando una maleta después de haber pasado la noche en casa de Genoveva Casanova y hace un largo trayecto para encontrar su coche de la embajada."

La periodista Nuria Tiburcio nos cuenta como llega esta noticia a toda la prensa danesa.

Nuria Tiburcio: "No se hablaba de otra cosa que no fueran las fotos de Genoveva y el príncipe Federico, todo el mundo quería saber." "De momento en Dinamarca muy pocos medios se están haciendo eco de la noticia, los daneses quieren mucho a su familia real. Ellos intentan justificar a su futuro rey." "Los príncipes de Dinamarca llegaron muy distantes entre ellos, aguantando el tipo sobre todo. Un detalle es que la princesa María de Dinamarca llevaba un colgante con la F de Federico, entonces eso nos da una idea de que a pesar de todo lo que haya podido suceder ella está a su lado."

¿Se separaran los príncipes daneses por culpa de Genoveva Casanova? ¿Será Genoveva Casanova la próxima reina de Dinamarca?