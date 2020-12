Hablan los presidentes de Ceuta y Melilla sobre la crisis con Marruecos: "Todos estamos al abrigo de una única bandera, la de España"

Momento crítico para las relaciones entre España y Marruecos. La embajadora marroquí no se retracta tras las polémicas declaraciones del presidente de Marruecos diciendo que Ceuta y Melilla son marroquís, como el Sáhara.

Por alusiones, hoy el programa Espejo Público de Antena3 Noticias ha hablado con los presidentes de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla sobre cómo están viviendo esta crisis y cómo encajan la respuesta del Gobierno Español. La ministra de Asuntos Exteriores asegura que nada ha cambiado en las relaciones con Marruecos.

Eduardo de Castro, presidente de Ceuta y Juan José Vivas, presidente de Melilla ha expresado que desean "unas buenas relaciones con el país vecino. Pero unas relaciones basadas en la sinceridad y en el respeto".

"Hablar de ciudades ocupadas tergiversa la historia y es perder el tiempo" ha explicado los dos presidentes por la declaraciones del primer ministro marroquí.

El Gobierno central ha rechazado de forma tajante cualquier aspiración de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla como la expresada por Saadedin Otmani, primer ministro marroquí, recalcando que no hay ninguna discusión al respecto porque ambas ciudades son españolas.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Ejecutivo, ha afirmado que no hay debate sobre esta cuestión. "No hay tema. Ceuta y Melilla son españolas. No hay tema. Lo conoce muy bien el Gobierno marroquí. Esto no lo discute el Gobierno de España", ha sentenciado.