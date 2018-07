Hablamos con la modelo supuestamente violada por un príncipe saudí

Al Walled Bin Talal, es un príncipe saudí en el ojo del huracán. Soraya es una joven modelo que le ha acusado de haberla drogado y violado, sin embargo el juez ha archivado la causa argumentando que "denunció tarde". La joven ha visitado Espejo Público para denunciar públicamente su caso.

"Quiero explicar mi situación. No hay palabras para decir lo que me ha ocurrido", asegura Soraya, quien se lamenta que un juez no haya tomado en serio su declaración. "Desde el principio no han hecho nada, no han investigado", asegura. El príncipe saudí no se ha querido someter a ningun tipo de prueba de ADN y tampoco la investigación ha determinado por qué había restos de tranquilizantes en la orina de la modelo, días después de que supuestamente sucedieran los hechos.