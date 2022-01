La crónica de Guillermo Pascual sobre el conflicto Rusia-Ucrania: "La UE habla con proveedores de gas mundiales para suplir el gas de Rusia"

Señala Guillermo Pascual, corresponsal de Antena 3 en Bruselas, que el equipo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo este lunes una reunión con el objetivo de coordinar una respuesta colectiva ante una posible agresión militar de Rusia. La conclusión de esta reunión fue que cuanta más unión haya entre los países miembro, mejor se resolverá el conflicto porque "la idea es aislar a Rusia".

"Los líderes de la UE comparten que la primera vía es la diplomacia y los contactos con Rusia pero hay que prepararse para los peores escenarios. Por un lado con un paquete de medidas económicas y también para el posible impacto que tengan estas sanciones en nuestras economías", señala Pascual. Asegura el periodista que ya se están estudiando planes de contingencia en la ciberseguridad y la energía. "Se habla con proveedores mundiales para poder suplir todo ese gas por parte de Rusia", señala.

Estados Unidos y Gran Bretaña está retirando su personal no esencial de las embajadas en Ucrania. Mientras, desde Europa Josep Borrell, representante de la UE para Asuntos Exteriores, mantuvo que no había indicaciones de sacar personal diplomático de Ucrania. Borrell manifestó que no hay datos por el momento de que el conflicto vaya a traer consigo un ataque inminente como para empezar a evacuar personal, afirma Guillermo Pascual.

