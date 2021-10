Guerra de vecinos en una comunidad de Madrid: unos quieren ascensor por motivos de salud y otros no pueden pagarlo

En el distrito madrileño de Villaverde hay una comunidad de vecinos que está enfrentada por la instalación del ascensor en el edificio. Por un lado, algunos vecinos dicen que lo necesitan por motivos de salud y, por otro lado, otros vecinos manifiestan que es un capricho y no pueden pagarlo.

El edificio en cuestión tiene cuatro pisos y este es un problema que se da en multitud de comunidades de vecinos. En concreto, en esta comunidad, la instalación del ascensor tiene enfrentados a los vecinos de arriba con los de abajo.

Espejo Público se ha trasladado hasta el edificio para conocer de primera mano el conflicto y para conocer las diferentes versiones de los vecinos. Una mujer mayor explica que no quiere que se instale el ascensor porque no puede pagarlo. Otra vecina, señala: "Cuando lo quieran poner yo ya me habré muerto".

Por su parte, Ángel vive en el bajo y comenta que está en contra de poner un ascensor, ya que asegura que "no se va a utilizar". Asimismo, señala que en la última junta se tuvo que ir porque se llegaron "a posiciones extremas". Manifiesta que la mayoría de los vecinos no quieren ponerlo, pero la ley les obliga a instalarlo, por lo que en caso de finalmente poner el ascensor tendría que pagar una cuota de 12 meses.

Actualmente, el caso está en manos de la justicia, que decidirá si finalmente se instala el ascensor, ya que entre los vecinos no llegan a un acuerdo.

