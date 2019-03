Gritos y abucheos a Zoilo Ruiz Mateos a su entrada en los juzgados de Sevilla

Entre gritos de golfo, embustero y otros improperios ha entrado Zoilo Ruiz Mateos en los juzgados de Sevilla para declarar ante la juez Alaya por los expedientes de los EREs irregulares. Su padre se ha negado a acudir argumentando, a través de un comunicado, que "no creo en la Justicia ni en su honorabilidad". "Que no me esperen en Sevilla que llevo esperando treinta años a ver un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca. No iré a Sevilla a declarar porque no creo en la Justicia y, si la hubiera, ni en su honorabilidad".

Según algunos correos que ya posee en su poder la jueza Mercedes Alaya, los Ruiz Mateos habrían hecho periódicos pagos a Juan Lanzas, el conseguidor de los Eres en concepto de comisión. En anteriores declaraciones de los hijos de Ruiz Mateos, estos echaron toda la culpa al jefe del clan familiar, diciendo que fue él quien orgaizó toda la trama.