Grave pelea entre Teresa Rivero y una inversora de Nueva Rumasa

Se llama Esperanza y ha perdido todos sus ahorros en Nueva Rumasa. La desesperación la ha llevado hasta el límite y a punto ha estado de provocar una tragedia. "Por culpa de la familia Ruiz Mateos, me he visto obligada a tener que hurtar para que mi hija coma. Me han arruinado completamente". Es la angustía de Esperanza, una mujer que invirtió todo lo que tenía en el entramado Nueva Rumasa. Pero buscando la tranquilidad terminó perdiendo todo.

"Me he presentado muchísimas veces en casa de José María para que por favor me ayudara y me adelantara algo de dinero para que no me tuvieran que echar de la casa donde vivía", asegura. Día y noche en las puertas de la residencia de los Ruiz Mateos pero ninguna solución para su pesadilla. Su situación la ha llevado al límite e incluso pensó en la posibilidad de suicidarse. "Me quise quitar de enmedio", pero luego pensó que era hacerle "un favor" a los Ruiz Mateos. "Es lo que quieren, que nos quitemos de su camino de manera anónima".

Lo cierto es que el pasado martes, Esperanza acudió a las puertas del domicilio de los Ruiz Mateos en Somosaguas para reclamar el dinero que le deben. A la salida de Teresa Rivero tuvieron un encontronazo que terminó con sendas denuncias cruzadas. Una de Esperanza hacia Teresa Rivero y otra de la mujer de Ruiz Mateos contra esta mujer a la que acusa de haberla arrojado un líquido al coche con intención de prenderle fuego.