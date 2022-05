El gran cambio físico del rey Juan Carlos que destacan sus amigos: "Hace 2 horas de gimnasio al día y está en forma"

Alejandro Abascal, tripulante del 'Bribón', espera con ilusión el momento en el que el rey emérito vuelva a navegar. Señala que en torno a las 12,30 horas llegará al club y comenzarán a preparar las cosas para la regata de este viernes que comienza a las 15.00 horas. La duda es si podrá regatear o saldrá en el barco auxiliar. Comenta que en este momento hace muy buen tiempo en Sanxenxo con previsión de viento.

Es probable que el Rey tenga hoy una toma de contacto y les siga desde el barco auxiliar y ya mañana comience a navegar en el 'Bribón'. Actualmente hay 7 nudos de viento de norte y se espera que suba durante el día hasta 16. Unas condiciones un poco fuertes para esta nueva toma de contacto.

"El rey emérito lleva mucho tiempo sin subirse a un barco y tiene que adaptarse poco a poco"

Apunta que la embarcación está muy preparada para los problemas de movilidad que tiene ahora el emérito. "Fue un barco olímpico hasta 1948 y tiene un amplio espacio donde puede estar bastante cómodo y dirigir el barco. Es una embarcación perfecta para él

Son un equipo fijo que llevan ya 5 años navegando juntos. La preparación que llevan es la experiencia que acumulan y una regata mensual para mantener la forma. Vio al rey muy bien físicamente: "Ha perdido peso. Hace 2 horas de gimnasio al día y eso le mantiene en muy buena forma".

Lleva mucho tiempo sin subirse al barco y va a necesitar adaptarse poco a poco. Toda la gente que se dedica a la competición de alto nivel tiene mucho carácter porque si no no puede ser y no llegarías a alcanzar tus metas. Una de las dificultades de este barco es que la visibilidad es muy pequeña a veces tienen sus lógicas disputas por no avisarse: "Eso es normal y el carácter lo tenemos todos un poco fuerte porque es la manera de estar concentrado e ir a tope en una competición".