Nuevo golpe para la familia de Marta del Castillo: "Es indecente que la Fiscalía esté mano a mano con 'el cuco' y su madre"

"Ellos tenían que haber actuado de oficio cuando salieron las grabaciones del infiltrado y no quisieron hacer los deberes. Ha sido nuestra abogada la que ha tenido que hacerlo. Se lo ha currado mucho y es vergonzoso que nos quieran echar como acusación particular", lamenta Eva Casanueva.

Cree que la Fiscalía les ha apartado "porque ellos quieren hacer lo que les dé la gana". "Quieren estar más a favor del Cuco y Rosalía que de Marta del Castillo", asegura. No entiende como la Fiscalía le condona la multa a la madre del 'cuco' "porque no tiene medios económicos", pero sin embargo ésta se ha buscado un abogado de pago. "Me parece de vergüenza, espero que se lo piensen bien porque no actúan coherentemente con la ley", señala.

Su única alternativa es personarse como acusación particular pagando un abogado. "Vamos a luchar hasta el final porque nos están poniendo la zancadilla", lamenta.