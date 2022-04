El general Antonio Moliner: "Hay que determinar si Rusia ha cometido un genocidio sin dejarse llevar por las emociones"

Juan Antonio Moliner, general de división retirado, cree que "el tipo de atrocidades que ha llevado a cabo el ejército ruso en ciudades como Bucha se suelen producir en las guerras" y habría que determinar si se trata o no de un genocidio "sin dejarnos llevar por las emociones".

Explica que se considera un genocidio la intencionada planificación de un conjunto de muertes de unas personas por razones de raza o de sexo. Sin embargo, apunta que eso no disminuye la gravedad de que sean simplemente crímenes de guerra. Además cree que existe "la necesidad de ser respetuosos hasta que haya una sentencia y una decisión basada en pruebas".

Cree que las declaraciones de Rusia sobre sus intenciones en esta guerra no tienen credibilidad. "Empezaron diciendo que no iban a invadir Ucrania, que no iban a bombardar objetivos civiles y nos han mentido".

En las últimas horas las fuerzas rusas están bombardeando Odesa con lluvias de misiles. Han acabado con una refinería y un depósito de petroleo y han lanzando bombas en el centro de la ciudad. Uno de los propósitos que tienen los rusos es sembrar el pánico en la ciudadanía.

El Gobierno de Ucrania cree que las fuerzas de Putin se han replegado temporalmente de algunas zonas para perpetrar ataques más intensos. El general Moliner señala que todos los indicadores apuntan a que tras haber conseguido limitados objetivos en el ataque centrado en torno a Kiev, ahora se están centrando en otros que son muy importantes como eliminar el acceso al mar de Azov, para lo que han conquistado Mariupol. Otro de sus propósitos es el de eliminar el acceso al mar Negro, Odesa es clave y en ese sentido las fuerzas se están reagrupando.

