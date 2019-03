Gay de Liébana: "Un sistema tributario más justo, evitaría el fraude fiscal"

Un velado optimismo es el que ha mostrado el economista José María Gay de Liébana en Espejo Público a tenor de una serie de datos económicos de nuestra economía. "Estamos teniendo una disciplina económica y eso es muy importante", afirma. Sin embargo Gay de Liébana ha reconocido que todavía tenemos unos parámetros económicos en contra que nos penalizan. "El déficit público, la deuda pública, y el paro no son buenos datos. Sin duda este 2013 es el año de la encrucijada", afirma. Sobre la petición de Rajoy a la Canciller alemana de que apoye económicamente a la economía española, Gay de Liébana afirma que los alemanes "deben darse cuenta de que tienen que dar oxígeno a las economías periféricas para que podamos comprar sus productos".

En cuanto al fraude fiscal, sobre el que el Gobierno ha iniciado una ofensiva para luchar contra él, Gay de Liébana ha responsabilizado en parte a la poca capacidad del Gobierno para elaborar un alegislación más justa con los trabajadores. "Mientras se siga subiendo el sistema impositivo, la gente no podrá pagar y recurrirá a esto. Si tuvieramos un sistema tributario más justo, evitaríamos el fraude".

En cuanto a la medida del gobierno por la que perseguirá con penas de cárcel a los que trabajen y no coticen a Hacienda, el economista catalán es muy claro. "Para exigir el pago de impuestos hay que tener legitimidad moral, cuando no loa hay, no se puede pedir a la ciudadanía el pago de impuestos", denuncia Gay de Liébana en referencia a los múltiples casos de corupción que se producen en nuestro país.