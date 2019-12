A las 00:30 horas de la noche del 11 de diciembre se filtró un audio en Twitter de unos tres minutos aproximadamente de alto contenido sexual en el que presuntamente Pipi Estrada era el autor. A las 6:30 horas de la mañana del miso día el audio ya tenía 25.000 reproducciones.

La grabación ya no está en Twitter, aunque sigue siendo lo más comentado en esta red social. Pipi Estrada ha comentado lo sucedido en Espejo Público: "Es una voz distorsionada, no es mi voz, ese no soy yo".

El difundir un audio de una conversación privada es un delito muy grave de divulgación y revelación de secretos, penado entre tres meses y un año de cárcel. Pipi Estrada aseguraba que, "soy uno de los tíos más 'hackeados' de este país", aunque sigue afirmando que ese no es el y que la voz está distorsionada.

Además, ha comentado su preocupación puesto que tiene una hija de 12 años la cual podría oír ese audio. En principio el periodista no va a demandar a la persona que ha filtrado esto ya que según dice, "si lo demando estoy reconociendo que soy yo".

Este no es el primer caso en el que se difunde contenido erótico en redes sociales, otra caso que se hizo muy viral fue el vídeo sexual de Olvido Hormigos, y a partir de ese momento, la ley se modificó para que cuando una persona que difundiera datos privados pudiera acabar incluso en la cárcel.

