"Si no ficho todos los días, me quitan la prestación"

Todos los días vive la misma rutina. Carlos se dirige a su oficina del INEM, a firmar en la ventanilla y sólo después de hacerlo, le dicen a qué hora tiene que volver al día siguiente. Si no va a firmar, le retirarán la prestación. Pregunta por qué, pero no le dan explicaciones. Cada día le citan para el día siguiente, no puede preveer nada más que con un día de antelación. Carlos se queja de que así es imposible que pueda buscar trabajo, ni siquiera salir de Madrid. "Me parece indigno y te sientes como en libertad condicional", afirma.

Luz Ruiz Vilanueva, abogada laboralista, ha confirmado a Espejo Público que esta medida es legal, "en cualquier caso me parece una medida injusta y discrimimatorio sobre todo con otros demandantes de empleo de esa oficina, pues no creo que a todos les hagan ir a diario a firmar".