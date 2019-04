Fernando Encinar: "El precio de la vivienda de alquiler no bajará mientras no se construyan más casas"

Fernando Encinar es cofundador y portavoz de Comunicación del portal inmobiliario Idealista.com. Es consciente de que desde los años 60 existe el concepto de que alquilar es tirar el dinero. Sin embargo, considera que alquiler se ha ido poniendo de moda porque han ido cambiando conceptos como la idea de que el precio de la vivienda nunca baja. "Con la crisis muchos hemos visto casos de viviendas que se han tenido que malvender", señala.

Para Encinar algunos cambios legislativos como la creación de las sociedades de gestión del alquiler que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o la decisión de Rajoy de no permitir que desgrave la compra de vivienda, han impulsado el mercado de alquileres. Asimismo, menciona la flexibilización de los contratos y la mentalidad de la generación Erasmus que ha vivido en Europa compartiendo piso, como algunas de las causas de la fiebre por el alquiler.

"Hemos pasado del 9% de vivienda alquilada en el año 2000 a la situación a día de hoy donde hay mucha vivienda de alquiler a una calidad buena, aunque los precios están subiendo", asegura. Cree que el precio de la vivienda de alquiler no bajará mientras no se construya más porque hay una gran demanda que no se llega a abastecer.

"Los precios de alquiler han estado hibernados durante toda la crisis. En 2010 se estancan y tienden a la baja. A partir de 2014 la gente empieza a encontrar empleo y los precios ascienden. El precio de mercado de alquiler se compone de miles de propietarios particulares que deciden rentabilizar sus casa vacías".

No cree que el alquiler turístico haga que suban los precios del alquiler y mantiene que este tipo de alquileres tan solo "influye en un puñado de calles de Madrid y Barcelona". Encinar no ve ninguna posibilidad de que en este momento se produzca una nueva burbuja inmobiliaria y destaca que lo más razonable para comprar una casa hoy en día es hipotecarse a tipo fijo.