Fernando Cocho: "Es un error informar de las cartas bomba porque reconoces que eres débil"

Fernando Cocho, analista de inteligencia, cree que tras los envíos de paquetes bomba a organismos públicos, entre los que se incluye presidencia del Gobierno, la clave está en saber si en los próximos días en otros puntos de países OTAN se producirán más envíos.

Mantiene el experto que "en países donde la cultura de seguridad está mucho más penetrada este tipo de cuestiones no trascienden". "Todos los días hay amenazas y riesgos que no se cuentan a la opinión pública. Una correcta protección de los ciudadanos implica que no se dé pábulo a este tipo de actos. Prácticamente a diario en cualquier embajada del mundo reciben amenazas y paquetes bomba y no lo publicitan jamás", añade.

"Todos los días hay amenazas y riesgos que no se cuentan a la opinión pública"

Cree el experto que publicitar estos ataques "es u error táctico y una manera de reconocer que eres débil". Añade que esto pasa "si una sociedad no tiene imbricando en su ADN la cultura de seguridad de defensa", en ese caso el Gobierno tampoco tiene esa cultura. Apunta que eso responde al ansia de transparencia en áreas tan delicadas como son la seguridad y la inteligencia y puede crear un problema de disrupción social y pérdida de confianza a nivel institucional.

"Tenemos un proceso de cultura de seguridad e inteligencia diferente a otros países. Desde el punto de vista técnico es un error la comunicación en una crisis política y funcional debe darse la respuesta de manera inmediata. Si salta, salta si no salta, para que alarmar".

Fuentes de Moncloa señalan que la carta con material explosivo se recibió en presidencia del Gobierno el jueves 24. Inciden en que en ese momento nadie lo comunicó pero ahora con la investigación de la Audiencia Nacional por el envío a la embajada de Ucrania lo han hecho público.