Feliciana, a punto de morir tras ser atacada por 4 perros pitbull: "Querían comerme viva"

Feliciana está viva de milagro. Esta mujer de 70 años se vio rodeada por 4 perros de raza pitbull. Asegura que querían "comerla viva". Aún hoy que tiene bastante dolor y lo está pasando mal entre operaciones y médicos. Los hechos ocurrieron yendo a la finca a coger un poco de verdura. Cuando quedaban 10 metros para llegar a la finca por un camino vio a los 4 perros tras ella. Llevaba un palo y un barreño para recoger fruta.

La cogieron por una pierna y empezaron a atacarla por todos los lados. Los dueños de los perros intentaron quitárselos de encima, pero sin éxito. Ha sufrido graves heridas en la cara, el ojo, las nalgas, las piernas y el pie. Llegó incluso a temer por su vida.

Los perros han atacado a otros vecinos pero nadie ha denunciado

"Yo gritaba que me comía el pie". La dueña intentaba quitarle de encima al animal pero de pronto uno de los perros le mordió el ojo y Feliciana dejó de ver. Recuerda que había sangre por todos los sitios y temió por su vida. "Solo llegaba a poner un brazo para salvar el cuello porque era lo que quedaba". Desconoce qué consecuencias tendrá ese ataque para la visión.

Los perros son conocidos en la zona por su agresividad y han atacado a otros vecinos aunque como las heridas no han sido tan graves como las suyas no ha denunciado el caso. Tras el ataque sabe que los perros siguen en el domicilio. No quiere saber nada de la dueña de los animales ni tampoco su compañero. "Tengo demasiados nervios y mi marido está nervioso perdido entonces prefiero mejor que no vengan", señala. Los perros no se le pueden quitar al dueño hasta que avancen los trámites judiciales