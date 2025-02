A favor del hiyab: estudiantes de Parla piden su uso libre en las aulas

Un grupo de estudiantes de los institutos Narcís Monturiol, Nicolás Copérnico y Humanejos de Parla, en Madrid, se han manifestado para pedir el derecho al libre uso del pañuelo islámico en las clases. Una movilización encabezada por Coral Latorre, del Sindicato de Estudiantes de Madrid: "Mirad, compañeras, yo no llevo hiyab, yo soy atea pero esta lucha también es mía. Es la lucha por unas salas libres de racismo e islamofobia". Las asistentes, muchas de ellas con hiyab, mostraban pancartas y coreaban: "¡Queremos estudiar en libertad!".

Ángela, madre de dos estudiantes en uno de los centros, ha contado en Espejo Público que no está de acuerdo con esta prohibición, que llega a mitad de curso: "A mí no me parece bien que se prohíba. Hay que respetar los ideales y las creencias de todos, igual que se respeta ir con un crucifijo o un tatuaje. Detrás de un velo hay una persona".

Debate en plató

Un debate social que también se ha trasladado al plató, donde la feminista Carla Galeote ha hablado también de machismo reclamando que sean las propias mujeres afectadas las que hablen, sin que nadie lo haga en su nombre. Por su parte, Carla Restoy, influencer ultracatólica, ha afirmado: "Me gustaría ver a esas mujeres defendiéndolo también en sus países de origen".

La abogada Montse Suárez ha recordado que el Tribunal Supremo avaló en 2013 la decisión de un Instituto de Pozuelo de Alarcón que suspendió las clases a una menor de edad por llevar el velo: "No se prohíbe llevar la yihab. El código de vestimenta del centro se refiere a taparse la cabeza, como pasaría con un gorro". En el plató se ha recordado que Francia prohibió el uso del velo islámico en 2004.

La colaboradora Anna Simón ha concluido: "Es una barbaridad que en un centro público se esté expulsando a una persona por su religión y/o un código de vestimenta".

Sin acuerdo

El pasado lunes 24 de febrero, representantes del Ayuntamiento de Parla, los institutos y el Sindicato de Estudiantes se reunieron para tratar de resolver la situación, aunque sin éxito. La protesta en Parla reabre el debate sobre la regulación del uso de símbolos religiosos en los centros educativos y los límites de la libertad de expresión y culto en el ámbito escolar. Una cuestión, la de prohibir el hiyab en estos centros, que sigue generando controversia en el sistema educativo español.

