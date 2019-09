"Si mis gallinas tienen mala vida que baje Dios y lo vea" es el lema de Juan Carlos, granjero, que contestó a través de redes sociales a Fanny de 'Almas veganas' y defensora de las gallinas 'violadas' que manifestaba que los animales viven en "esclavitud".

El joven granjero desde su alquería decía en el programa de 'Espejo Público, donde se encontraba en plató la defensora de las gallinas, "las cuidamos como mejor sabemos, las gallinas no sufren nada", "están tan a gusto que algunas no salen porque aquí están mucho más cómodas que fuera" y "ni si quiera se asustan, incluso me siguen".

A lo que Fanny contestaba sin contemplaciones "las gallinas están sanas para tratarlas como productos", "yo no voy a granjas, son campos de concentración".

Pese a las acusaciones de la integrante de 'Almas veganas', Juan Carlos agradecía a su padre "haberle inculcado esa bonita profesión de ganadería" y los ánimos de las personas que compartieron su vídeo para apoyarle. "Si te gusta, es una profesión muy bonita".