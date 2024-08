La familia de Sancho habría sido víctima de un intento de estafa: "Con ese pago de 30.000€, no puedes comprar ni al bedel del tribunal"

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua y un pago de más de 100.000 euros a la familia de su víctima, el cirujano colombiano Edwin Arrieta. Fue ayer, a primera hora de la mañana, cuando el juez leyó la sentencia que le halla culpable de los tres cargos que se le imputaban: Asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, y ocultamiento del cadáver. Este último fue el único que el hijo del conocido actor, Rodolfo Sancho, reconoció.

Tanto el intérprete, como la madre de Sancho, Silvia Bronchalo, viajaron hasta Tailandia para estar presentes durante la lectura. Cabe recordar que se llegó a barajar la pena de muerte, legal en el país asiático, no obstante, según han explicado fuentes del juzgado, esta fue finalmente descartada, debido a la colaboración del Daniel Sancho con las autoridades durante la investigación. Participó activamente en la reconstrucción de los hechos.

En cualquier caso, ha sido un jarro de agua fría para el entorno de la defensa, que confiaba haber probado durante el juicio que no hubo premeditación. En este supuesto legal, habría sido condenado por homicidio imprudente, que estaría penado con un máximo de 8 a 10 años de prisión.

"A seguir luchando"

A su salida del tribunal, se pudo escuchar a Rodolfo Sancho asegurar ante los medios de comunicación: "A seguir luchando siempre". Previsiblemente, el equipo legal del español apelará al veredicto, lo que podría alargar el proceso hasta un año.

Espejo Público ha vuelto a contactar con Adrián Foncilla, periodista que está siguiendo el caso en Tailandia, para conocer las últimas novedades. Foncilla explica que durante la mañana se ha podido ver bastante movimiento en la prisión de Koh Samui, donde el condenado permanecía ingresado en régimen provisional desde hacía más de 200 días. A primera hora de este viernes habría llegado el padre, y posteriormente los tres abogados y la madre.

La familia podría haber recibido una oferta para sobornar a la justicia

Hoy, el medio 'El Confidencial' ha revelado que la familia de Sancho había recibido una oferta "fraudulenta" para sobornar a la Justicia Tailandesa. Una oferta que carecería de credibilidad y que no tendría ninguna relación con el organismo de justicia, cuya integridad no se ha puesto en duda. Al ser preguntado por el tema, el periodista afirma: "Lo veo muy difícil, a mí la oferta me parece totalmente inverosímil. Para haber comprado esta sentencia, si hacemos cuentas, se tendría que haber sobornado a los dos magistrados de la sala, al fiscal, y al órgano colegiado de cinco magistrados, que revisó después la sentencia. Es decir, que tirando por lo bajo estamos hablando de ocho personas, con ese pago inicial de 30.000 euros, yo creo que no puedes comprar ni al bedel del tribunal", sentencia.

Adrián Foncilla recuerda que la implicación del órgano colegiado fue adoptada por Tailandia precisamente con el fin de luchar contra la corrupción, "porque se entiende que es bastante más difícil 'untar' a seis jueces, que a uno". También ha entrado en directo Chema Gil, analista y experto en seguridad. Gil se pronuncia en la misma línea que Adrián Foncilla: "No dudo que alguien haya intentado ofrecer sus servicios, pero corroboro la opinión que ha dado el compañero en el sentido en que es muy difícil que ese soborno se haya podido materializa".