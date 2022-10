La familia de Amaia Montero desmiente que la cantante esté desaparecida y aseguran sentirse muy presionados por los fans

La cantante Amaia Montero mantiene en vilo a sus seguidores después de publicar una imagen de ella misma en la que se la veía muy desmejorada. La artista publicaba esta instantánea hasta dos veces en su perfil de Instagram y preguntada por una usuaria por su estado respondía que estaba "destruida". Acompañaba además la imagen de un inquietante mensaje: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida".

Espejo Público se ponía este lunes en contacto con Idoia Montero, hermana de la artista. Aseguraba que la cantante no pasaba por su mejor momento pero no daba más datos sobre su estado. Señalaba además que sería su hermana quien tendría que dar explicaciones sobre su publicación.

Amaia Montero goza de un gran reconocimiento como artista a nivel internacional por lo que su representante en América se ha pronunciado al respecto. Asegura que alguien habría hackeado la cuenta de la cantante y no había sido ella la autora de la publicación. Por su parte, la prensa latinoamericana señala que Amaia se encuentra en paradero desconocido.

El representante de Amaia Montero en América ha dado explicaciones tras la publicación de la imagen de la cantante

La redacción de Espejo Público ha vuelto a ponerse en contacto con la hermana de la cantante para contrastar estas informaciones. Idoia Montero niega que su hermana se encuentre desaparecida. Señala que la familia se siente muy agobiada por los fans de Amaia ya que exigen explicaciones tras la publicación de la polémica fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas.