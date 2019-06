El 'falso asesor' de Susanna Griso: "No soy como el pequeño Nicolás, que se anda colando"

Este hombre está denunciado por supuesta estafa y por vender diplomas y medallas de la Guardia Civil en Marruecos. Para ello, se hacía pasar por amigo de personajes conocidos y se presentaba a sí mismo con diferentes credenciales.

Como Embajador de la Orden de Malta en España, como Jefe de prensa de la Casa Real, entre muchos otros cargos. Y además, según nos ha contado la periodista Amparo de la Gama, esta persona decía trabajar en Espejo Público y decía ser asesor de Susanna Griso

Destaca que todos los diplomas que ha entregado pertenecen a instituciones serias. "Aquellos que digan que es un diploma falso que vengan y pongan una denuncia", señalaba.

Niega haya usado la hermandad monárquica nacional para vender nada. "Si Carmen Lomana dice que le he estafado 14.000 euros que lo presente en una denuncia", destaca. "No soy el pequeño Nicolás que se anda colando, nunca lo he hecho", defiende el acusado.